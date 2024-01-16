Три человека погибли при столкновении легковушки и "Газели" в Самарской области

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Во вторник, 16 января, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с тремя погибшими. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области