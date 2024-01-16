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ДТП Происшествия

На трассе М-5 в Самарской области столкнулись 15 машин

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 января, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием более чем 10 автомобилей. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

По данным ведомства, авария произошла на 1129 км трассы М-5. Среди столкнувшихся автомобилей были в том числе 12 грузовых и два легковых автомобиля. Два человека пострадали.

На месте аварии проводили аварийно-спасательные работы пожарные-спасатели ПСО 40 противопожарной службы Самарской области.

По факту ДТП начала проверку прокуратура Сергиевского района. Надзорное ведомство сообщает о 15 столкнувшихся машинах. Эту информацию подтверждает региональное ГУ МВД.

Из-за аварии движение на этом участке трассы временно перекрыто.

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