На трассе М-5 в Самарской области столкнулись 15 машин

Во вторник, 16 января, в Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с участием более чем 10 автомобилей. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

По данным ведомства, авария произошла на 1129 км трассы М-5. Среди столкнувшихся автомобилей были в том числе 12 грузовых и два легковых автомобиля. Два человека пострадали.

На месте аварии проводили аварийно-спасательные работы пожарные-спасатели ПСО 40 противопожарной службы Самарской области.

По факту ДТП начала проверку прокуратура Сергиевского района. Надзорное ведомство сообщает о 15 столкнувшихся машинах. Эту информацию подтверждает региональное ГУ МВД.

Из-за аварии движение на этом участке трассы временно перекрыто.