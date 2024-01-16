Завод АвтоВАЗа в Ижевске в этом году планирует произвести до 50 тыс. автомобилей

В 2024 г. в Ижевске на автомобильном заводе АвтоВАЗа будет запущено серийное производство электрокара Lada Largus. Предполагаемый объем производства — 50 тыс. автомобилей в год.
Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время ежегодного доклада депутатам "О положении в республике" за 2023 год.
"В мае 2024 г. по планам завода численность персонала должна вырасти до 3000 человек. В текущем году будет запущено серийное производство электрокара Lada Largus, и наш автозавод выйдет на объемы производства до 50 тыс. автомобилей в год. Этот проект предусматривает инвестиции в экономику нашего региона на сумму более 2 млрд рублей. Ну и одно из важных и главных для нас решений вы знаете, что и в предыдущем формате, несмотря на то что мы производили на нашей площадке самые популярные автомобили LADA Vesta, мы никак не могли договориться с головной организацией, чтобы все налоги, а не только от сборки оставались в республике. Так вот, все, что будет произведено, все налоги, налог на прибыль отдельно, будет платиться здесь. это с Максимом Юрьевичем Соколовым мы в декабре 2023 г. обсудили", - отметил губернатор.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы