Завод АвтоВАЗа в Ижевске в этом году планирует произвести до 50 тыс. автомобилей

В 2024 г. в Ижевске на автомобильном заводе АвтоВАЗа будет запущено серийное производство электрокара Lada Largus. Предполагаемый объем производства — 50 тыс. автомобилей в год.

Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время ежегодного доклада депутатам "О положении в республике" за 2023 год.

"В мае 2024 г. по планам завода численность персонала должна вырасти до 3000 человек. В текущем году будет запущено серийное производство электрокара Lada Largus, и наш автозавод выйдет на объемы производства до 50 тыс. автомобилей в год. Этот проект предусматривает инвестиции в экономику нашего региона на сумму более 2 млрд рублей. Ну и одно из важных и главных для нас решений вы знаете, что и в предыдущем формате, несмотря на то что мы производили на нашей площадке самые популярные автомобили LADA Vesta, мы никак не могли договориться с головной организацией, чтобы все налоги, а не только от сборки оставались в республике. Так вот, все, что будет произведено, все налоги, налог на прибыль отдельно, будет платиться здесь. это с Максимом Юрьевичем Соколовым мы в декабре 2023 г. обсудили", - отметил губернатор.