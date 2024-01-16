Житель Жигулевска обокрал организацию в с. Зольное

В Жигулевске возбудили уголовное дело из-за кражи в с. Зольное. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В октябре 2023 г. с территории организации в с. Зольное пропали металлические детали на 21 тыс. рублей. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, на какой машине передвигался злоумышленник.
Вскоре автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Водитель нервничал, и правоохранители решили досмотреть машину. В багажнике обнаружились украденные детали. В отделе полиции 41-летний ранее судимый мужчина рассказал, что был уверен, что территория не является частной, поэтому увез детали, чтобы сдать их на металлолом.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.