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Преступления Происшествия

Житель Жигулевска обокрал организацию в с. Зольное

ЖИГУЛЕВСК. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске возбудили уголовное дело из-за кражи в с. Зольное. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В октябре 2023 г. с территории организации в с. Зольное пропали металлические детали на 21 тыс. рублей. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, на какой машине передвигался злоумышленник.

Вскоре автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Водитель нервничал, и правоохранители решили досмотреть машину. В багажнике обнаружились украденные детали. В отделе полиции 41-летний ранее судимый мужчина рассказал, что был уверен, что территория не является частной, поэтому увез детали, чтобы сдать их на металлолом.

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