Житель Жигулевска обокрал организацию в с. Зольное

В Жигулевске возбудили уголовное дело из-за кражи в с. Зольное. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В октябре 2023 г. с территории организации в с. Зольное пропали металлические детали на 21 тыс. рублей. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, на какой машине передвигался злоумышленник.

Вскоре автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. Водитель нервничал, и правоохранители решили досмотреть машину. В багажнике обнаружились украденные детали. В отделе полиции 41-летний ранее судимый мужчина рассказал, что был уверен, что территория не является частной, поэтому увез детали, чтобы сдать их на металлолом.