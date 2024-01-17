В Самаре в ДТП на ул. Победы пострадал пассажир автобуса

Во вторник, 16 января, в Самаре в ДТП с участием вазовской легковушки (ВАЗ 2111) и автобуса пострадал один человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, двигаясь в 16:10 по ул. Победы с левым поворотом на пер. Штамповщиков, напротив дома 99 по ул. Победы он не уступил дорогу и столкнулся с автобусом, который двигался по "встречке".От удара ВАЗ 2111 отбросило на стоящий Hyundai.

С места происшествия в медицинское учреждение доставлен пассажир автобуса. Все обстоятельства случившегося выясняются.