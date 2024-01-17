В Самаре в ДТП на ул. Победы пострадал пассажир автобуса

Во вторник, 16 января, в Самаре в ДТП с участием вазовской легковушки (ВАЗ 2111) и автобуса пострадал один человек. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, двигаясь в 16:10 по ул. Победы с левым поворотом на пер. Штамповщиков, напротив дома 99 по ул. Победы он не уступил дорогу и столкнулся с автобусом, который двигался по "встречке".От удара ВАЗ 2111 отбросило на стоящий Hyundai.
С места происшествия в медицинское учреждение доставлен пассажир автобуса. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!