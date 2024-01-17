Минтранс предупредил о критических погодных условиях в Самарской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области назвало текущие погодные условия "критически сложными". Об этом сообщает пресс-служба ведомства и рекомендует водителям без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

"Внимание! В Самарской области наблюдаются критически сложные погодные условия — сильный снегопад, метель, минимальная видимость на дорогах", — сообщили в минтрансе.

Напомним, на 17 января в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Получено штормовое предупреждение: наблюдается усиление юго-восточного, юго-западного ветра, порывы 17-22 м/с, локально 25 м/с, местами метель, низовая метель при ограниченной видимости, на дорогах снежные заносы.

"В настоящее время в целях обеспечения безопасности дорожного движения закрыты ряд снегозаносимых федеральных и региональных трасс на территории региона с ограниченной видимостью, по рекомендации ГИБДД запрещено движение маршрутных транспортных средств по всем автодорогам в Самарской области, ряд дорог закрыты для большегрузного транспорта, — напомнили в ведомстве. — Убедительно просим в целях безопасности без крайней не выезжать за пределы населенных пунктов до установления благоприятной погоды".