Жительница Похвистнево доверилась мошенникам и лишилась более 1 млн рублей

В будний день 50-летней жительнице г. Похвистнево в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного, который представился брокером и рассказал, что не так давно она просматривала вакансии по дополнительному заработку в сети и специально для нее у него есть довольно интересное предложение.
В ходе диалога женщине предложили приобрести пакет акций одной из нефтяных компаний с высоким процентом роста, а буквально через неделю продать его и получить свыше 300 тыс. руб., не прилагая особых усилий.
Доверившись "новому знакомому", заинтересованная жительница Самарской области зарегистрировалась на указанной неизвестным платформе, заполнила данные банковской карты для регистрации онлайн-кошелька и покупки акций. "Брокер" заверил женщину, что регистрация и покупка прошли успешно и сообщил, что свяжется с ней через неделю, чтобы помочь совершить сделку и отключился.
Через несколько часов с ее счета произошло списание более 1 млн. рублей. Женщина осознала, что стала жертвой мошенника и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.