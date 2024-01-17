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Преступления Происшествия

Жительница Похвистнево доверилась мошенникам и лишилась более 1 млн рублей

ПОХВИСТНЕВО. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В будний день 50-летней жительнице г. Похвистнево в одном из мессенджеров поступило сообщение от неизвестного, который представился брокером и рассказал, что не так давно она просматривала вакансии по дополнительному заработку в сети и специально для нее у него есть довольно интересное предложение.

В ходе диалога женщине предложили приобрести пакет акций одной из нефтяных компаний с высоким процентом роста, а буквально через неделю продать его и получить свыше 300 тыс. руб., не прилагая особых усилий.

Доверившись "новому знакомому", заинтересованная жительница Самарской области зарегистрировалась на указанной неизвестным платформе, заполнила данные банковской карты для регистрации онлайн-кошелька и покупки акций. "Брокер" заверил женщину, что регистрация и покупка прошли успешно и сообщил, что свяжется с ней через неделю, чтобы помочь совершить сделку и отключился.

Через несколько часов с ее счета произошло списание более 1 млн. рублей. Женщина осознала, что стала жертвой мошенника и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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