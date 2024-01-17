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Жена командарма и Екатерина Мизулина прокомментировали "угрозы школам" в Самаре

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Член Общественной палаты РФ, руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества Самарской области" и супруга командующего Второй гвардейской армией Екатерина Колотовкина в своем телеграм-канале прокомментировала появившиеся в чатах сообщениях о возможных угрозах школам.

"В телеграм-каналах начали распространять скриншоты с информацией, что в Самаре появилась информация о якобы готовящемся "колумбайне" в школах N… "Угрозы от неизвестного поступили в родительский чат", - сообщают паблики. В настоящее время информация проверяется сотрудниками правоохранительных органов, но стоит понимать, что это не первая такая "акция" в информационной войне для создания общественных волнений. Эти вбросы целенаправленно инициируются из-за рубежа, так же как и регулярные звонки о минировании зданий и учебных заведений во всех регионах России", - написала Екатерина Колотовкина.

От правоохранителей информации для СМИ пока не было. Но ситуацию также прокомментировала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"Рязань, Самара: информация о страшных каналах с угрозами уже направлена в правоохранительные органы", - написала вечером 16 января Екатерина Мизулина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета писала такие же сообщения только относительно других городов.

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