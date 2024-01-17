Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал "угрозы школам" в Самаре

Появилось официальное заявление главы 63 региона Дмитрия Азарова о пугающих сообщениях в Интернете.
"Наш регион не в первый раз подвергается различным атакам, инициированным из-за рубежа, в том числе в информационном поле. Враг не гнушается никакими средствами. Цель распространения таких пугающих сообщений - посеять панику, вызвать в людях страх. В этот раз атака вновь направлена на самое дорогое, что у нас есть, - на детей, а также родителей, которые, конечно же, переживают за их безопасность. Правоохранительными органами установлено, что распространяемое в Сети сообщение, как и подобные ему, направляется с территории иностранных государств. Только за прошлый год заявлений о якобы минировании объектов образования и тому подобных на территории региона было зафиксировано более тысячи. И наш регион здесь не единственный. Каждый такой сигнал проверяется силовыми ведомствами. Ситуация взята на особый контроль. Информация доведена до всех учреждений образования области", - сообщил Дмитрий Азаров.
Глава региона также призвал сохранять спокойствие и не поддаваться на вражеские провокации. Официальных комментариев о ситуации от полиции пока не было, но родители школьников говорят, что встретили в учебных учреждениях работников МВД.
Напомним, ранее по ситуации уже высказались жена командарма Екатерина Колотовкина и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Последняя ранее сообщала о такой же ситуации в других регионах.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.