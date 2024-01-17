Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о ДТП с автобусами в Самаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ДТП с двумя автобусами в Самаре. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.

Напомним, 14 января около 11:00 в районе автовокзала на Московском шоссе столкнулись автобусы №№ 66 и 67.

"В результате травмы различной степени тяжести получили водители, а также кондуктор и пассажир одного из транспортных средств, им потребовалась медицинская помощь", - уточнили в СК РФ.

В СУ СК России по Самарской области начали проверку. Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину - возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Также известно, что ситуацию взяли под контроль в центральном аппарате СК.

По данным источников Волга Ньюс, расследование должны вести по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По предварительным данным, речь в материалах может идти о неисполнении обязанностей по контролю за состоянием транспортных средств и состоянием здоровья водителей, которые выходят на смену. По предварительным данным, автобус №67 с госномером 916 и автобус №66 с госномером 766 относятся к перевозчику "СамараАвтоГАз". Комментариев от компании пока не было.