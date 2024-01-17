Глава СК Бастрыкин затребовал доклад о ДТП с автобусами в Самаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ДТП с двумя автобусами в Самаре. Об этом рассказали в информационном центре ведомства.
Напомним, 14 января около 11:00 в районе автовокзала на Московском шоссе столкнулись автобусы №№ 66 и 67.
"В результате травмы различной степени тяжести получили водители, а также кондуктор и пассажир одного из транспортных средств, им потребовалась медицинская помощь", - уточнили в СК РФ.
В СУ СК России по Самарской области начали проверку. Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину - возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования. Также известно, что ситуацию взяли под контроль в центральном аппарате СК.
По данным источников Волга Ньюс, расследование должны вести по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По предварительным данным, речь в материалах может идти о неисполнении обязанностей по контролю за состоянием транспортных средств и состоянием здоровья водителей, которые выходят на смену. По предварительным данным, автобус №67 с госномером 916 и автобус №66 с госномером 766 относятся к перевозчику "СамараАвтоГАз". Комментариев от компании пока не было.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!