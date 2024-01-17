Четыре человека погибли за день от "печных" пожаров в Самарской области

В понедельник, 15 января, в Самарской области произошли два пожара, вызванные неисправностями или неправильной эксплуатацией печей. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Так, в 11:03 загорелся дом на ул. Первомайской в с. Большая Рязань Ставропольского района. Огонь охватил 100 кв. м, с ним боролись 23 человека. В результате пожара погибли хозяева дома: 88-летний мужчина и 86-летняя женщина.

Вечером того же дня аналогичный пожар произошел в с. Мордово-Аделяково Исаклинского района. Там горел частный дом на площади 70 кв. м. Погибли 64-летний мужчина и 78-летняя женщина.

По предварительным данным, причиной обоих пожаров были трещины в дымоходе.

МЧС отмечает, что чаще всего жертвами "печных" пожаров становятся пожилые люди, инвалиды и одинокие старики. Избежать трагедии помогли бы пожарные извещатели, звуковой сигнал которых мог предупредить хозяев об опасности. В обоих сгоревших домах таких извещателей не было.