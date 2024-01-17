Житель Самарской области раздобыл у матери фальшивую купюру и теперь пойдет под суд

В Чапаевский городской суд отправилось уголовное дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте поддельных денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в сентябре 2023 г. мужчина узнал от матери, работающей продавцом в киоске, о том, что у нее есть поддельная пятитысячная купюра. Женщина получила ее от неизвестного покупателя. Эту банкноту обвиняемый решил сбыть в другом магазине. В итоге купюру позже все же изъяли.