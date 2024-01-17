Житель Самарской области раздобыл у матери фальшивую купюру и теперь пойдет под суд

В Чапаевский городской суд отправилось уголовное дело 42-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте поддельных денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в сентябре 2023 г. мужчина узнал от матери, работающей продавцом в киоске, о том, что у нее есть поддельная пятитысячная купюра. Женщина получила ее от неизвестного покупателя. Эту банкноту обвиняемый решил сбыть в другом магазине. В итоге купюру позже все же изъяли.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.