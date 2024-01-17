Два подростка из Самарской области сознались в краже 126 л дизтоплива

В Сергиевский районный суд ушло уголовное дело подростков 16 и 15 лет, обвиняемых в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Преступление было совершено в июне 2023 года. Из грузовика 60-летнего жителя с. Сургут IVECO украли 126 л дизельного топлива. Стоимость украденного составила более 7 тыс. рублей.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения на стоянке, где стоял грузовик. В результате под подозрение подпали двое подростков. Несовершеннолетние сознались в содеянном. Они рассказали, что перелезли через забор закрытой стоянки, выбрали грузовик с полным топливным баком и слили топливо. Подростки надеялись, что хозяин машины ничего не заметит. Украденное они потом продали водителям на трассе.
Во время предварительного следствия родители одного из подозреваемых полностью возместили материальный ущерб потерпевшему.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.