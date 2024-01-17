Два подростка из Самарской области сознались в краже 126 л дизтоплива

В Сергиевский районный суд ушло уголовное дело подростков 16 и 15 лет, обвиняемых в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено в июне 2023 года. Из грузовика 60-летнего жителя с. Сургут IVECO украли 126 л дизельного топлива. Стоимость украденного составила более 7 тыс. рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения на стоянке, где стоял грузовик. В результате под подозрение подпали двое подростков. Несовершеннолетние сознались в содеянном. Они рассказали, что перелезли через забор закрытой стоянки, выбрали грузовик с полным топливным баком и слили топливо. Подростки надеялись, что хозяин машины ничего не заметит. Украденное они потом продали водителям на трассе.

Во время предварительного следствия родители одного из подозреваемых полностью возместили материальный ущерб потерпевшему.