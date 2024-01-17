Полицейские нашли дома у тольяттинца 450 г марихуаны

Тольяттинские полицейские задержали 45-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранителям кто-то сообщил о предполагаемой незаконной деятельности тольяттинца. После этого у мужчины в квартире изъяли пакет с 450 г марихуаны. Подозреваемый не стал скрывать, что планировал сбывать наркотики в городе через тайники.

Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 30 ч.3,4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотика") и отправили его под домашний арест.