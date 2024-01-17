Полицейские нашли дома у тольяттинца 450 г марихуаны

Тольяттинские полицейские задержали 45-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее правоохранителям кто-то сообщил о предполагаемой незаконной деятельности тольяттинца. После этого у мужчины в квартире изъяли пакет с 450 г марихуаны. Подозреваемый не стал скрывать, что планировал сбывать наркотики в городе через тайники.
Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 30 ч.3,4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотика") и отправили его под домашний арест.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.