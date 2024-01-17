АвтоВАЗ решил зарегистрировать новый товарный знак

Заявку в Роспатент АвтоВАЗ подал 11 января, пишет autonews.ru.

Оба варианта изображены в виде буквы Х в овале. Одна из них выполнена в цвете, в другой заявке эмблема черно-белая. Знак похож на логотип корейского производителя Hyundai, а также китайской компании Xpeng с той разницей, что у китайцев нет овала. Кроме того, логотип схож с брендом Chery, если у эмблемы АвтоВАЗа убрать верхнюю часть.

В заявке говорится, что отечественная марка планирует выпускать легковые спортивные, беспилотные автомобили, фургоны, автоприцепы, двигатели, запчасти для машин. Также в перечне товаров и услуг в документе указан ремонт транспортных средств. Кроме того, в заявке значатся даже игрушки и елочные украшения.