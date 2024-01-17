В Самарской области будут судить участника ДТП с шестью погибшими

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 31-летнего водителя, участвовавшего в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, ночью 27 июня 2023 г. на 109 км дороги Самара - Большая Черниговка водитель Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Stepwgn под управлением 25-летнего мужчины.

В аварии погибли четыре пассажира Hyundai, а также водитель и пассажир Honda. Еще четверо во второй иномарке получили травмы различной степени тяжести.

Водителю Hyundai вменяют ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек").