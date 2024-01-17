В Самарской области будут судить участника ДТП с шестью погибшими

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 31-летнего водителя, участвовавшего в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, ночью 27 июня 2023 г. на 109 км дороги Самара - Большая Черниговка водитель Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Stepwgn под управлением 25-летнего мужчины.
В аварии погибли четыре пассажира Hyundai, а также водитель и пассажир Honda. Еще четверо во второй иномарке получили травмы различной степени тяжести.
Водителю Hyundai вменяют ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек").
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!