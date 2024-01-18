Работу Самарского регоператора презентовали в числе лучших практик России

Опыт ЭкоСтройРесурса в экологическом просвещении и организации РСО на территории Самарской области был отмечен на федеральном уровне. Всего в "Альбом лучших практик раздельного накопления отходов" вошли 18 региональных операторов из различных регионов страны, наиболее активно участвующие в пропаганде и реализации системы РСО.

"Раздельный сбор отходов — это не только контейнеры, которыми нужно оснастить соответствующие площадки. Это в том числе и автоматизированные пункты приема вторсырья, экопункты, станции и другие формы сбора отходов там, где находятся граждане. Раздельный сбор должен быть повсеместным и удобным для пользователей. Альбом содержит подборку лучших практик региональных операторов, наиболее заинтересованных и активно участвующих в развитии раздельного накопления отходов" — говорит генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

За несколько лет ЭкоСтройресурс внедрил более 10 направлений, включающих теорию и практику РСО: экологическое просвещение (уроки, лекции, акции), сетки для ПЭТ, ЭкоПункт, ЭкоМобиль и другое. Организация неоднократно становилась призером и лауреатом федеральных конкурсов по соответствующей тематике.

"Перечисленные проекты не являются системным раздельным сбором, но, несомненно, важны и актуальны, как один из этапов его внедрения. Мы стараемся показать жителям и административным органам, что нужно уходить от устаревшей системы сбора отходов, что современный и экологичный подход к разделению отходов на полезные фракции возможен", — комментирует директор ЭкоСтройРесурс Михаил Захаров.

Расходы на закупку и обслуживание накопителей для РСО, работу ЭкоМобиля и Экопункта, а также на проведение социальной и эколого-просветительской работы регоператор берет на себя — все это выполняется по личной инициативе и вне тарифа "Обращение с ТКО". Несмотря на текущие экономические реалии, компания считает важным продолжать эту работу.