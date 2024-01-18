Обиженный сызранец обвинил подругу в краже 200 тыс. руб., которых у него никогда не было

В августе прошлого года в полицию Сызрани поступило сообщение от местного 28-летнего жителя о хищении денежных средств из его квартиры в доме по ул. Володарского.

Сотрудники полиции осмотрели квартиру, опросили заявителя и возможных очевидцев. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершенном преступлении, мужчина обратился к следователю с просьбой о привлечении к уголовной ответственности 52-летней знакомой, пояснив, что она похитила более 197 тыс. руб. из его квартиры.

Во время проверки факты, изложенные жителем Сызрани, не нашли своего подтверждения — полицейские обратили внимание на расхождения в объяснениях очевидцев, заявителя и обвиняемой им женщины. Под тяжестью неопровержимых доказательств мужчина признался, что заявил на знакомую из-за сильной обиды, так как накануне, после совместного застолья, они поссорились, и он решил отомстить. Также сызранец пояснил полицейским, что такой суммы денег у него никогда не было.

Ранее неоднократно судимому за имущественные преступления местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлено в суд для рассмотрения по существу.

Женщине сотрудники полиции разъяснили порядок гражданского искового производства.