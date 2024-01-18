Тольяттинские полицейские разыскивают магазинных воров

В Тольятти полицейские разыскивают двоих мужчин, которые обокрали магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
7 января двое неизвестных украли мужскую куртку из отдела ТЦ на ул. Революционной. Момент хищения попал на записи камер видеонаблюдения.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"), а подозреваемых объявили в розыск.
Приметы разыскиваемых:
1) мужчина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, темные волосы, был одет в куртку, спортивные штаны и кроссовки черного цвета.
2) мужчина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном с черными вставками, вязаную шапку с белой эмблемой, черные спортивные штаны с белыми полосами и черные кроссовки.
Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27 или 102.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.