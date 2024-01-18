Тольяттинские полицейские разыскивают магазинных воров

В Тольятти полицейские разыскивают двоих мужчин, которые обокрали магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

7 января двое неизвестных украли мужскую куртку из отдела ТЦ на ул. Революционной. Момент хищения попал на записи камер видеонаблюдения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"), а подозреваемых объявили в розыск.

Приметы разыскиваемых:

1) мужчина, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см, темные волосы, был одет в куртку, спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

2) мужчина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, был одет в светло-коричневую куртку с капюшоном с черными вставками, вязаную шапку с белой эмблемой, черные спортивные штаны с белыми полосами и черные кроссовки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личностях или местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-45-45, 93-45-27 или 102.