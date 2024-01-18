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Преступления Происшествия

Жительница Самарской области хотела получить работу, но нарвалась на мошенников

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном 26-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщине в мессенджере написал якобы сотрудник сервиса интернет-бронирования жилья и предложил работу. Требовалось писать положительные отзывы на сайте сервиса. Потерпевшая согласилась, перешла по полученной от незнакомца ссылке, оставила свою контактную информацию и данные банковской карты, чтобы получать ежедневные выплаты. Вскоре с ее счета списали более 300 тыс. рублей.

После этого женщина поняла, что попалась на удочку мошенников, и обратилась в полицию.

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