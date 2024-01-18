Жительница Самарской области хотела получить работу, но нарвалась на мошенников

В Отрадном 26-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщине в мессенджере написал якобы сотрудник сервиса интернет-бронирования жилья и предложил работу. Требовалось писать положительные отзывы на сайте сервиса. Потерпевшая согласилась, перешла по полученной от незнакомца ссылке, оставила свою контактную информацию и данные банковской карты, чтобы получать ежедневные выплаты. Вскоре с ее счета списали более 300 тыс. рублей.
После этого женщина поняла, что попалась на удочку мошенников, и обратилась в полицию.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.