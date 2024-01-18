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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самарские власти планируют продать муниципальную недвижимость на сумму свыше 14,6 млн рублей

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент управления имуществом объявил о продаже муниципального имущества. Покупателем предлагают стать любому физическому и юридическому лицу. Электронный аукцион состоится 19 февраля.

Заявки на участие в аукционе можно подавать с 19 января по 14 февраля.

Всего власти Самары выставили на продажу 10 лотов суммарной начальной стоимостью в 14,64 млн рублей.

Среди объектов - нежилые помещения (подвалы), расположенные в разных районах города, с площадью от 53 до 532 кв метров: два нежилых помещения площадью 76,9 кв.м и 85 кв.м на ул. Спортивной (1,6 млн рублей); нежилое помещение площадью 91,1 кв.м на ул. Батайской в пос. Красная Глинка (2,12 млн рублей); нежилое помещение площадью 239,6 кв.м на ул. Красноармейской (2,23 млн рублей); нежилое помещение, площадью 53,2 кв.м в 4 квартале в пос. Красная Глинка (480 тыс. рублей); нежилое помещение площадью 532,1 кв.м на ул. Парусной в пос. Прибрежный (3, 21 млн рублей); нежилое помещение площадью 242,6 кв.м на Заводском шоссе (1,46 млн рублей); нежилое помещение площадью 142,4 кв.м на ул. Рыльской (680 тыс. рублей); нежилое помещение площадью 138 кв.м без указания улицы в Промышленном районе (1,24 млн рублей); нежилое помещение площадью 91,9 кв.м на ул. Ленинградской (640 тыс. рублей); нежилое помещение площадью 118,9 кв.м на ул. Свободы (980 тыс. рублей).

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

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нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

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