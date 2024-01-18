Обвиненный в торговле "краснокнижной рыбой" экс-высокопоставленный полицейский жалуется в суд на следствие

В четверг, 18 января, судья Самарского района Самары Дмитрий Дерунов рассмотрел жалобу бывшего начальника Тольяттинского линейного отдела полиции Дмитрия Казакова. Как уточняют источники в правоохранительных органах, в жалобе были претензии к деталям возбуждения уголовного дела.

Адвокат Казакова Евгений Архангельский комментировать жалобу доверителя для СМИ не стал, лишь уточнив, что вину тот не признает.

Напомним, уголовное дело в отношении Казакова возбудили сотрудники управления Следственного комитета по Самарской области.

"По версии следствия, он получил через посредника 185 тыс. руб. от рыбаков, которые занимались браконьерством в акватории Волги. Деньги передавали за бездействие в пользу взяткодателей", — сообщил источник Волга Ньюс.

Это уголовное дело выделили в отдельное производство при расследовании масштабной истории с незаконной торговлей "краснокнижной" рыбой в Тольятти. Ранее сотрудники управления СК и УФСБ по Самарской области заподозрили в превышении полномочий работавшего в отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Росрыболовства Алексея Ильина. Он находится под стражей. По версии правоохранителей, с января 2019 г. по ноябрь 2023 г. мужчина покровительствовал рыбакам, которые занимались браконьерством на Волге. Также он организовал торговлю незаконно добытой рыбой в Тольятти.

29 ноября 2023 г. мужчину у него дома задержали сотрудники ФСБ при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии. При обыске на его даче нашли промышленные холодильники и изъяли более 2,5 т рыбы, в том числе более 200 штук стерляди. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По предварительным данным, продавали добытую рыбу в торговых павильонах на ул. Громовой, 54а (Комсомольский район Тольятти). По имеющейся неофициальной версии, браконьеры вели ловлю в промысловой зоне Жигулевской ГЭС. "Нелегалы" могли платить 60-250 тыс. руб. с лодки в месяц. А тех, кто не платил, "ловили" на нарушениях. Правоохранители устанавливают личности других возможных участников преступной схемы.

Казакова отправили под арест на время расследования. Как уточнил адвокат Евгений Архангельский, он уже обжаловал меру пресечения, но ее оставили в силе. Сегодня суд отказал и в удовлетворении новой жалобы.