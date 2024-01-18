В Тольятти будут судить четырех участников мошеннических схем с квартирами

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение четырем обвиняемым в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в 2020-2021 гг. четверо тольяттинцев скооперировались для совершения преступлений. Они получали информацию о владельцах пустых квартир, изготавливали поддельные паспорта и, выдавая себя за собственников, продавали жилье разным посторонним лицам. Позже злоумышленники находили добросовестных покупателей.
Так злоумышленники перепродали три квартиры, а ущерб от их деятельности составил более 15 млн рублей.
Теперь их уголовное дело рассмотрит Автозаводский районный суд Тольятти. Недвижимость уже вернули потерпевшим.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.