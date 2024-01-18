В Тольятти будут судить четырех участников мошеннических схем с квартирами

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение четырем обвиняемым в крупном мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в 2020-2021 гг. четверо тольяттинцев скооперировались для совершения преступлений. Они получали информацию о владельцах пустых квартир, изготавливали поддельные паспорта и, выдавая себя за собственников, продавали жилье разным посторонним лицам. Позже злоумышленники находили добросовестных покупателей.

Так злоумышленники перепродали три квартиры, а ущерб от их деятельности составил более 15 млн рублей.

Теперь их уголовное дело рассмотрит Автозаводский районный суд Тольятти. Недвижимость уже вернули потерпевшим.