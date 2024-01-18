В 2023 году по просьбам общественности отремонтированы 13 региональных трасс

В 2023 году в Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" по просьбам жителей отремонтировали 13 региональных трасс протяженностью более 110 км.

Участие общественности на всех этапах работ, в том числе на этапе формирования перечня объектов ремонта, - один из критериев успешной реализации национального проекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, по многочисленным просьбам жителей и гостей Самарской области в Кошкинском районе отремонтированы два участка опорной сети Самарской области, входящие в маршрут движения в направлении Татарстана через город Нурлат, - дороги Обходная села Кошки протяженностью 6,2 км и Борма - Кошки - Погрузная протяженностью 7 км. Также отремонтирован участок автомобильной дороги Самара - Бугуруслан протяженностью 12,5 км между селом Кротовка и городом Отрадный, которая тоже входит в опорную сеть региона.

Кроме того, отремонтирован ряд межмуниципальных маршрутов, которые служат для населенных пунктов единственным выездом на региональную сеть автодорог, в том числе к областным центрам. Среди них участки дороги Большая Раковка - Красный Городок в Красноярском районе, "Самара - Оренбург" - Рощинский в Волжском районе, "Самара - Большая Черниговка" - Южный - Фрунзенский - Каралык в Большеглушицком районе, Приволжье - Екатериновка в Приволжском районе.

"Жители поселков Красный Городок, Труд, Васильевка обращались к губернатору, правительству Самарской области с просьбой отремонтировать дорогу. Это единственный маршрут, по которому можно добраться до Большой Раковки, Красного Яра или выехать на региональную сеть дорог, чтобы попасть, к примеру, в Самару. Кроме того, дорога служит и школьным маршрутом", - отмечает глава сельского поселения Большая Раковка Фаис Халимов.

Благодаря обращениям общественности в 2023 году в Самарской области капитально отремонтированы две региональные трассы, в рамках ремонта в полосах отвода построены тротуары и установлены опоры освещения. Так же благодаря капремонту участка дороги "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск тротуары и освещение появились в селе Воскресенка, в котором проживает более чем три тысячи человек. Корме того, на участке дороги отремонтировали мост через балку Свинуху.

Также капитально отремонтирован участок дороги "Самара - Бугуруслан" - Кинель-Черкассы, проходящий через село Кинель-Черкассы с населением численностью более 16 тысяч человек. В рамках капремонта дороги, помимо строительства тротуаров и установки опор освещения, отремонтированы три автомобильных моста.

Всего в 2023 году в Самарской области приведено в нормативное состояние и оборудовано современными средствами безопасности дорожного движения 117 участков дорог общей протяженностью 380 км. Благодаря нацпроекту по итогам 2023 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети Самарской области доведен до 47,9%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - до 84,3%.