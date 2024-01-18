В 2023 году по просьбам общественности отремонтированы 13 региональных трасс

В 2023 году в Самарской области в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" по просьбам жителей отремонтировали 13 региональных трасс протяженностью более 110 км.
Участие общественности на всех этапах работ, в том числе на этапе формирования перечня объектов ремонта, - один из критериев успешной реализации национального проекта, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
Так, по многочисленным просьбам жителей и гостей Самарской области в Кошкинском районе отремонтированы два участка опорной сети Самарской области, входящие в маршрут движения в направлении Татарстана через город Нурлат, - дороги Обходная села Кошки протяженностью 6,2 км и Борма - Кошки - Погрузная протяженностью 7 км. Также отремонтирован участок автомобильной дороги Самара - Бугуруслан протяженностью 12,5 км между селом Кротовка и городом Отрадный, которая тоже входит в опорную сеть региона.
Кроме того, отремонтирован ряд межмуниципальных маршрутов, которые служат для населенных пунктов единственным выездом на региональную сеть автодорог, в том числе к областным центрам. Среди них участки дороги Большая Раковка - Красный Городок в Красноярском районе, "Самара - Оренбург" - Рощинский в Волжском районе, "Самара - Большая Черниговка" - Южный - Фрунзенский - Каралык в Большеглушицком районе, Приволжье - Екатериновка в Приволжском районе.
"Жители поселков Красный Городок, Труд, Васильевка обращались к губернатору, правительству Самарской области с просьбой отремонтировать дорогу. Это единственный маршрут, по которому можно добраться до Большой Раковки, Красного Яра или выехать на региональную сеть дорог, чтобы попасть, к примеру, в Самару. Кроме того, дорога служит и школьным маршрутом", - отмечает глава сельского поселения Большая Раковка Фаис Халимов.
Благодаря обращениям общественности в 2023 году в Самарской области капитально отремонтированы две региональные трассы, в рамках ремонта в полосах отвода построены тротуары и установлены опоры освещения. Так же благодаря капремонту участка дороги "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск тротуары и освещение появились в селе Воскресенка, в котором проживает более чем три тысячи человек. Корме того, на участке дороги отремонтировали мост через балку Свинуху.
Также капитально отремонтирован участок дороги "Самара - Бугуруслан" - Кинель-Черкассы, проходящий через село Кинель-Черкассы с населением численностью более 16 тысяч человек. В рамках капремонта дороги, помимо строительства тротуаров и установки опор освещения, отремонтированы три автомобильных моста.
Всего в 2023 году в Самарской области приведено в нормативное состояние и оборудовано современными средствами безопасности дорожного движения 117 участков дорог общей протяженностью 380 км. Благодаря нацпроекту по итогам 2023 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети Самарской области доведен до 47,9%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации - до 84,3%.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?