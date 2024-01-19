Погодные итоги: в Самарской области в 2023 г. средняя годовая температура побила рекорд 20-летней давности

В Приволжском УГМС подвели погодные итоги 2023 года в Самарской области. По наблюдениям синоптиков, за 12 месяцев было зафиксировано несколько нетипичных показателей.
Как сообщили в Приволжском УГМС, самым холодным, по традиции, оказался январь. В 2023 году показатель средней температуры воздуха в этот период стал самым низким за последние 10 лет.
"В среднем ее значение составило минус 12,9 градуса и было ниже нормы на 2,6 градуса. В дальнейшем, пониженный температурный режим отмечался только в июне, когда средняя температура воздуха составила 17 градусов и оказалась ниже нормы на 3 градуса", - рассказали синоптики.
Наибольшая положительная аномалия (6.1 градуса) фиксировалась в марте: при норме (для этого месяца) минус 3.8 градуса, фактический показатель температуры воздуха составил полюс 2.3 градуса. В остальные месяцы значения средних температур воздуха превышали норму на 1-3 градуса, в ноябре и декабре они были в пределах обычных значений.
"В среднем годовая температура воздуха составила плюс 6,8 градусов, что выше нормы на 1,4 градуса. Этот показатель оказался самым высоким за последние 20 лет, и вторым за период начиная с 1930 года. Теплее всего был только 1995 год, со средней температурой воздуха 7,1 градуса", - подчеркнули в Приволжском УГМС.
А вот общее количество осадков за прошлый год оказалось близким к норме (в пределах 500 мм). Их резкий дефицит фиксировался в апреле и мае, когда дождей выпало всего 26-43 процента нормы. Избыток осадков (200-290 процентов от нормы) наблюдался в октябре и ноябре, в декабре выпало 152 процента нормы.
Отметили синоптики и опасные явления за 2023 год. К ним причислили заморозки на поверхности почв, в воздухе и на высоте 2 см с 8 по 10 мая в северной части области; шквал ветра силой 27 м/с в Курумоче 31 мая; очень сильный ветер (29 м/с) 10 июля (зафиксировала метеорологическая станция Приволжье). Кроме того, 29 июля в Новодевичьем и местами в Тольятти сила ветра составила до 28,5 м/с. Также комплекс неблагоприятных метеорологических явлений (приравнивается к опасному явлению) был отмечен в Челно-Вершинах. Кроме этого, зафиксированы три периода с чрезвычайно высокой пожароопасной опасностью, аномально-холодная погода (7-13 января), и в начале июля местами — сильная жара (температура воздуха 40 градусов и выше).
"Из агрометеорологических опасных явлений отмечались: местами в Сызранском районе в январе — вымерзание посевов озимых культур, в летний период на части территории области — атмосферная, почвенная засухи и суховеи, в октябре–ноябре — в отдельных районах переувлажнение почвы. В середине марта отметка уровня воды на гидрологическом посту р. Чагра-с. Новотулка превысил опасную отметку", - заключили синоптики.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.