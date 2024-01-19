Погодные итоги: в Самарской области в 2023 г. средняя годовая температура побила рекорд 20-летней давности

В Приволжском УГМС подвели погодные итоги 2023 года в Самарской области. По наблюдениям синоптиков, за 12 месяцев было зафиксировано несколько нетипичных показателей.

Как сообщили в Приволжском УГМС, самым холодным, по традиции, оказался январь. В 2023 году показатель средней температуры воздуха в этот период стал самым низким за последние 10 лет.

"В среднем ее значение составило минус 12,9 градуса и было ниже нормы на 2,6 градуса. В дальнейшем, пониженный температурный режим отмечался только в июне, когда средняя температура воздуха составила 17 градусов и оказалась ниже нормы на 3 градуса", - рассказали синоптики.

Наибольшая положительная аномалия (6.1 градуса) фиксировалась в марте: при норме (для этого месяца) минус 3.8 градуса, фактический показатель температуры воздуха составил полюс 2.3 градуса. В остальные месяцы значения средних температур воздуха превышали норму на 1-3 градуса, в ноябре и декабре они были в пределах обычных значений.

"В среднем годовая температура воздуха составила плюс 6,8 градусов, что выше нормы на 1,4 градуса. Этот показатель оказался самым высоким за последние 20 лет, и вторым за период начиная с 1930 года. Теплее всего был только 1995 год, со средней температурой воздуха 7,1 градуса", - подчеркнули в Приволжском УГМС.

А вот общее количество осадков за прошлый год оказалось близким к норме (в пределах 500 мм). Их резкий дефицит фиксировался в апреле и мае, когда дождей выпало всего 26-43 процента нормы. Избыток осадков (200-290 процентов от нормы) наблюдался в октябре и ноябре, в декабре выпало 152 процента нормы.

Отметили синоптики и опасные явления за 2023 год. К ним причислили заморозки на поверхности почв, в воздухе и на высоте 2 см с 8 по 10 мая в северной части области; шквал ветра силой 27 м/с в Курумоче 31 мая; очень сильный ветер (29 м/с) 10 июля (зафиксировала метеорологическая станция Приволжье). Кроме того, 29 июля в Новодевичьем и местами в Тольятти сила ветра составила до 28,5 м/с. Также комплекс неблагоприятных метеорологических явлений (приравнивается к опасному явлению) был отмечен в Челно-Вершинах. Кроме этого, зафиксированы три периода с чрезвычайно высокой пожароопасной опасностью, аномально-холодная погода (7-13 января), и в начале июля местами — сильная жара (температура воздуха 40 градусов и выше).

"Из агрометеорологических опасных явлений отмечались: местами в Сызранском районе в январе — вымерзание посевов озимых культур, в летний период на части территории области — атмосферная, почвенная засухи и суховеи, в октябре–ноябре — в отдельных районах переувлажнение почвы. В середине марта отметка уровня воды на гидрологическом посту р. Чагра-с. Новотулка превысил опасную отметку", - заключили синоптики.