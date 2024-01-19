АвтоВАЗ возобновит выпуск автомобилей в синем и коричневом цветах в 2024 году

Производство автомобилей Lada в коричневом и синем цветах будет возобновлено уже в этом году, сообщил РИА Новости президент компании Максим Соколов.

"Да, в этом году мы ожидаем еще несколько оттенков в нашу цветовую гамму. Например, кориандр и синий для ряда наших автомобилей", — отметил он.

Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", речь идет о моделях Vesta, Granta и Niva.

Сейчас для всех моделей Lada доступен белый "ледниковый" цвет, а также черный "пантера". Кроме того, Granta производится в серебристой "платине" и темно-сером "борнео", Vesta также в "платине", а Niva Travel и Niva Legend — в темно-зеленом цвете.