В театре оперы и балета презентуют фильм о самарском балете "Игорь Чернышев. Язык танца"

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Во вторник, 23 января, в 14:00 в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича для артистов балетной труппы театра состоится показ документального фильма "Игорь Чернышев. Язык танца", созданного при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В этот же день пройдет творческая встреча с авторами картины. Об этом сообщает пресс-служба театра.