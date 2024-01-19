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Театр Культура

В театре оперы и балета презентуют фильм о самарском балете "Игорь Чернышев. Язык танца"

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 января, в 14:00 в Колонном зале Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича для артистов балетной труппы театра состоится показ документального фильма "Игорь Чернышев. Язык танца", созданного при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В этот же день пройдет творческая встреча с авторами картины. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Автор сценария и режиссер фильма — член Союза кинематографистов России Светлана Кочергина, руководитель проекта — член Союза кинематографистов России Алексей Краснов.

Творческий коллектив более 20 лет работает над созданием документальных фильмов. Среди них такие работы, как "Планета Аллы Шелест", "Наталья Данилова. Призвание балетмейстер". "Игорь Чернышев. Язык танца" — это третий фильм о самарском балете.

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