В Самаре бдительный пенсионер помог задержать курьера мошенников

В Сызранский городской суд направили уголовное дело 30-летнего самарца, обвиняемого в участии в телефонных мошенничествах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В октябре 2023 г. мошенники пытались выманить деньги у 76-летнего жителя Самары. Ему позвонил неизвестный и сказал, что родственница пенсионера попала в ДТП и теперь нужны, чтобы ей "избежать неприятностей". Однако пожилой мужчина понял, что его пытаются обмануть, и позвонил в полицию. В итоге в момент передачи 300 тыс. руб. правоохранители задержали приехавшего за деньгами курьера.
Затем выяснилось, что отпечатки пальцев задержанного нашли и на месте другого преступления — в Сызрани. Там в середине октября 2023 г. по аналогичной схеме злоумышленники забрали у 87-летней пенсионерки 110 тыс. рублей.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.