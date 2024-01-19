В Самаре бдительный пенсионер помог задержать курьера мошенников

В Сызранский городской суд направили уголовное дело 30-летнего самарца, обвиняемого в участии в телефонных мошенничествах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В октябре 2023 г. мошенники пытались выманить деньги у 76-летнего жителя Самары. Ему позвонил неизвестный и сказал, что родственница пенсионера попала в ДТП и теперь нужны, чтобы ей "избежать неприятностей". Однако пожилой мужчина понял, что его пытаются обмануть, и позвонил в полицию. В итоге в момент передачи 300 тыс. руб. правоохранители задержали приехавшего за деньгами курьера.

Затем выяснилось, что отпечатки пальцев задержанного нашли и на месте другого преступления — в Сызрани. Там в середине октября 2023 г. по аналогичной схеме злоумышленники забрали у 87-летней пенсионерки 110 тыс. рублей.