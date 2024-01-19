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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ с февраля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

ТОЛЬЯТТИ. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 января, президент АвтоВАЗа Максим Соколов провел совещание с председателем Первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ Сергеем Зайцевым. 

Одними из основных тем встречи стали работа с персоналом, выполнение взаимных производственно-экономических обязательств. Было отмечено, что по итогам прошлого года коллектив предприятия увеличился более чем на 2600 человек. 

На встрече также был отмечен и существенный рост заработной платы на предприятии: за прошлый год средняя начисленная зарплата по всему персоналу выросла на 40,5% — до 71 715 руб. (51 047 руб. в 2022 г.), а по основным рабочим на 57,1% — до 74 435 руб. (47 376 руб. в 2022 г.).

Отдельно рассмотрено выполнение коллективного договора. В 2023 г. все мероприятия были выполнены в полном объеме. На эти цели АвтоВАЗ направил 2,3 млрд. руб., что на 17% больше, чем в 2022 году. Более того компания выделила дополнительно 1 млрд. руб. на улучшение условий труда и обновление социальной инфраструктуры (санатории, базы отдыха, социальные объекты).

Сергей Зайцев отметил, что эффективной мерой, способствующей дальнейшему комплектованию коллектива автозавода в условиях роста плана производства автомобилей до 500 тыс. шт., а также поддержанию покупательной способности заработной платы действующих работников предприятия станет опережающее проведение индексации тарифных ставок и окладов. В связи с этим, было предложено сдвинуть дату индексации, закрепленную в коллективном договоре, с 1 июля на 1 февраля текущего года. Опираясь на достигнутые результаты производственно-хозяйственной деятельности, Соколов поддержал данное предложение.

Индексация тарифных ставок и окладов работников АО "АвтоВАЗ" и дочерних обществ в Тольятти и Ижевске с 1 февраля 2024 г. составит 9%.

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