АвтоВАЗ с февраля повысит на 9% тарифные ставки и оклады сотрудников

В пятницу, 19 января, президент АвтоВАЗа Максим Соколов провел совещание с председателем Первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ Сергеем Зайцевым.
Одними из основных тем встречи стали работа с персоналом, выполнение взаимных производственно-экономических обязательств. Было отмечено, что по итогам прошлого года коллектив предприятия увеличился более чем на 2600 человек.
На встрече также был отмечен и существенный рост заработной платы на предприятии: за прошлый год средняя начисленная зарплата по всему персоналу выросла на 40,5% — до 71 715 руб. (51 047 руб. в 2022 г.), а по основным рабочим на 57,1% — до 74 435 руб. (47 376 руб. в 2022 г.).
Отдельно рассмотрено выполнение коллективного договора. В 2023 г. все мероприятия были выполнены в полном объеме. На эти цели АвтоВАЗ направил 2,3 млрд. руб., что на 17% больше, чем в 2022 году. Более того компания выделила дополнительно 1 млрд. руб. на улучшение условий труда и обновление социальной инфраструктуры (санатории, базы отдыха, социальные объекты).
Сергей Зайцев отметил, что эффективной мерой, способствующей дальнейшему комплектованию коллектива автозавода в условиях роста плана производства автомобилей до 500 тыс. шт., а также поддержанию покупательной способности заработной платы действующих работников предприятия станет опережающее проведение индексации тарифных ставок и окладов. В связи с этим, было предложено сдвинуть дату индексации, закрепленную в коллективном договоре, с 1 июля на 1 февраля текущего года. Опираясь на достигнутые результаты производственно-хозяйственной деятельности, Соколов поддержал данное предложение.
Индексация тарифных ставок и окладов работников АО "АвтоВАЗ" и дочерних обществ в Тольятти и Ижевске с 1 февраля 2024 г. составит 9%.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы