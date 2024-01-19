Жителя Самары будут судить за два нападения на офисы микрозаймов

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по делу о двух разбойных нападениях на офисы микрофинансовых организаций.
По версии следствия, мужчина, нуждавшийся в деньгах, в августе 2023 г. зашел в офис микрозаймов и, угрожая ножом, забрал у сотрудницы наличные. На следующий день он совершил аналогичное нападение на другую организацию. Ущерб от действий налетчика составил более 25 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в Советский районный суд Самары.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.