Жителя Самары будут судить за два нападения на офисы микрозаймов

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по делу о двух разбойных нападениях на офисы микрофинансовых организаций.

По версии следствия, мужчина, нуждавшийся в деньгах, в августе 2023 г. зашел в офис микрозаймов и, угрожая ножом, забрал у сотрудницы наличные. На следующий день он совершил аналогичное нападение на другую организацию. Ущерб от действий налетчика составил более 25 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Самары.