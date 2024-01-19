Самарца будут судить за убийство знакомого из ревности

В Самаре отправили в суд уголовное дело 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 17 по 19 сентября 2023 г. он выпивал в квартире у своего 40-летнего знакомого. В какой-то момент мужчины поссорились на почве ревности, и обвиняемый избил собутыльника. От полученных травм потерпевший скончался на месте.