Сотрудницу микрокредитной организации из Самары обвиняют в мошенничестве

В Самаре закончилось расследование уголовного дела сотрудницы микрокредитной организации, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в 2023 г. обвиняемая в личных кабинетах клиентов меняла их номера телефонов и порядок выдачи займа. Там же она указывала свои счета, чтобы средства уходили на них. Таким образом женщина получила 950 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.