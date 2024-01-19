16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти будут судить четырех участников мошеннических схем с квартирами Обвиненный в торговле "краснокнижной рыбой" экс-высокопоставленный полицейский жалуется в суд на следствие Обиженный сызранец обвинил подругу в краже 200 тыс. руб., которых у него никогда не было "Борский", любовь и криптовалюта: в Самаре продолжили разбираться в крупном мошенничестве на бирже Жительница Похвистнево доверилась мошенникам и лишилась более 1 млн рублей

Преступления Происшествия

Сотрудницу микрокредитной организации из Самары обвиняют в мошенничестве

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре закончилось расследование уголовного дела сотрудницы микрокредитной организации, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2023 г. обвиняемая в личных кабинетах клиентов меняла их номера телефонов и порядок выдачи займа. Там же она указывала свои счета, чтобы средства уходили на них. Таким образом женщина получила 950 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4