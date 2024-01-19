Сотрудницу микрокредитной организации из Самары обвиняют в мошенничестве

В Самаре закончилось расследование уголовного дела сотрудницы микрокредитной организации, которую обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в 2023 г. обвиняемая в личных кабинетах клиентов меняла их номера телефонов и порядок выдачи займа. Там же она указывала свои счета, чтобы средства уходили на них. Таким образом женщина получила 950 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд.