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Преступления Происшествия

Жительница Сызранского района "инвестировала" мошенникам 15 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

29-летняя женщина рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка с предложением инвестирования с целью дополнительного заработка. Злоумышленник призвал вложиться в одну из предложенных им "инвестиций". Доверившись, якобы сотруднику банка, женщина выполнила все условия, который поставил мошенник, после чего с ее счета произошло списание в размере 15 млн рублей.

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