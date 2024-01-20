Жительница Сызранского района "инвестировала" мошенникам 15 млн рублей

В Сызранском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
29-летняя женщина рассказала сотрудникам полиции, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился работником банка с предложением инвестирования с целью дополнительного заработка. Злоумышленник призвал вложиться в одну из предложенных им "инвестиций". Доверившись, якобы сотруднику банка, женщина выполнила все условия, который поставил мошенник, после чего с ее счета произошло списание в размере 15 млн рублей.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.