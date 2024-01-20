В Тольятти Geely Emgrand врезался в дерево

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 19 января, в Центральном районе Тольятти 54-летний водитель автомобиля Geely Emgrand врезался в дерево, сообщает Гу МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области