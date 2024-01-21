В Тольятти Lada Granta сбила пенсионера

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В субботу, 20 января, в Тольятти автомобиль Lada Granta сбил пожилого мужчину, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области