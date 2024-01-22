"Стрельба Шредингера": полиция разбирается в "войне" жильцов с баром в Самаре

Минувшие выходные выдались горячими для центра Самары. Жители дома на ул. Молодогвардейской заявили в полицию о бурном выяснении отношений с представителями питейного заведения, расположенного поблизости. Как говорят, конфликтная ситуация якобы из-за шума и разгоряченных алкоголем посетителей в этом районе назревала давно. Но накануне уик-энда, по одному из заявлений, она закончилась нападением с оружием.
Согласно заявлению в отдел полиции Самарского района, копия которого предоставлена редакции "Волга Ньюс", местные жители (муж и жена) ждали такси у своего дома на ул. Молодогвардейская, 94. В это время, по их словам, подъехал на машине владелец местного бара и сказал, что двор теперь принадлежит ему, и супруги не должны больше парковать там автомобиль. Потом, по словам заявителей, владелец бара стал сыпать оскорблениями.
Дальше якобы подъехал еще один автомобиль, из которого вышел человек и набросился на изначально ждавшего такси мужчину.
"А владелец бара сел в автомобиль, после чего вышел с предметом, похожим на пистолет, и направил его в ноги моего мужа. Мимо проходили две девушки, которые представились сотрудниками полиции, одна из них, Вера, была из транспортной полиции", — указано в заявлении.
Потом версии расходятся. По одной — якобы владелец оружия стрелял. По другой — не стрелял. В итоге, как указано в заявлении, после того как сотрудницы полиции представились, мужчина сел в машину и убрал оружие.
"Заявление о происшествии зарегистрировано, проводится проверка", — сообщили журналисту Волга Ньюс в отделе информации ГУ МВД по Самарской области.
Меж тем, жители поднимают вопрос о том, почему в центре города в жилых домах вообще возможны питейные заведения.
Напомним, недавно жители другого самарского дома также жаловались, что в их многоэтажке открыли уже второй интим-салон с шумными посетителями и "массажем с окончанием".
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.