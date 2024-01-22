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Происшествия

"Стрельба Шредингера": полиция разбирается в "войне" жильцов с баром в Самаре

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минувшие выходные выдались горячими для центра Самары. Жители дома на ул. Молодогвардейской заявили в полицию о бурном выяснении отношений с представителями питейного заведения, расположенного поблизости. Как говорят, конфликтная ситуация якобы из-за шума и разгоряченных алкоголем посетителей в этом районе назревала давно. Но накануне уик-энда, по одному из заявлений, она закончилась нападением с оружием.

Согласно заявлению в отдел полиции Самарского района, копия которого предоставлена редакции "Волга Ньюс", местные жители (муж и жена) ждали такси у своего дома на ул. Молодогвардейская, 94. В это время, по их словам, подъехал на машине владелец местного бара и сказал, что двор теперь принадлежит ему, и супруги не должны больше парковать там автомобиль. Потом, по словам заявителей, владелец бара стал сыпать оскорблениями.

Дальше якобы подъехал еще один автомобиль, из которого вышел человек и набросился на изначально ждавшего такси мужчину.

"А владелец бара сел в автомобиль, после чего вышел с предметом, похожим на пистолет, и направил его в ноги моего мужа. Мимо проходили две девушки, которые представились сотрудниками полиции, одна из них, Вера, была из транспортной полиции", — указано в заявлении.

Потом версии расходятся. По одной — якобы владелец оружия стрелял. По другой — не стрелял. В итоге, как указано в заявлении, после того как сотрудницы полиции представились, мужчина сел в машину и убрал оружие.

"Заявление о происшествии зарегистрировано, проводится проверка", — сообщили журналисту Волга Ньюс в отделе информации ГУ МВД по Самарской области.

Меж тем, жители поднимают вопрос о том, почему в центре города в жилых домах вообще возможны питейные заведения.

Напомним, недавно жители другого самарского дома также жаловались, что в их многоэтажке открыли уже второй интим-салон с шумными посетителями и "массажем с окончанием".

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