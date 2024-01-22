В Самаре под электричкой погибла 17-летняя девушка

Следственными органами Центрального МСУТ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следствием установлено, что вечером 21 января на 1108 км железнодорожной станции Стахановская электропоездом 7737 смертельно травмирована несовершеннолетняя, 2007 года рождения.

Девушка переходила пути в капюшоне на запрещенный сигнал светофора, дождавшись когда пройдет один поезд, она не заметила второй состав.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому случаю, произведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.