В Самаре под электричкой погибла 17-летняя девушка

Следственными органами Центрального МСУТ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Следствием установлено, что вечером 21 января на 1108 км железнодорожной станции Стахановская электропоездом 7737 смертельно травмирована несовершеннолетняя, 2007 года рождения.
Девушка переходила пути в капюшоне на запрещенный сигнал светофора, дождавшись когда пройдет один поезд, она не заметила второй состав.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому случаю, произведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!