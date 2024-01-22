В областной столице мероприятие прошло в КРЦ "Звезда". Зал собрал около тысячи человек — представителей общественности, ветеранов и сотрудников АО "Самаранефтегаз".

Встречу открыли спортсмены Самарской областной федерации карате — кандидаты и мастера спорта. После показательного выступления на сцену поднялся Сергей Цой, руководитель федерации карате России, доверенное лицо Президента РФ. Он обратился к гостям мероприятия, особо отметив вклад Владимира Путина в развитие страны. По его словам, "Россия укрепляется по всем направлениям, несмотря на ограничения, с которыми мы сталкиваемся. Российская экономика стала первой в Европе по приоритету покупательской способности и пятой экономикой мира вслед за Китаем, США, Японией и Индией". Сергей Цой отметил и вклад "Роснефти" в благосостояние страны. "Компания является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет страны. Только за последние 5 лет выплаты превысили 18 трлн руб., в том числе по итогам 2022 года — 4 трлн руб. В 2022 году каждый шестой рубль в бюджет страны поступил от выплат "Роснефти", — сказал он.

Каждый зритель мог поучаствовать в вопрос-сессии и получить персональный ответ от Сергея Цоя. В зале звучали темы приоритетных задач страны, развития спорта в условиях санкций, основных направлений технологической сферы в России.

Для гостей мероприятия выступила Анита Цой — народная артистка Российской Федерации. Вместе с вокальным трио "Реликт" она исполнила песни патриотической направленности, в том числе посвящённые Великой Отечественной войне.

"Я в полном восторге! Выступления Аниты Цой всегда смотрела по телевизору, а тут она — живая, красивая, так хорошо поёт. Для меня это настоящий подарок — сегодняшний вечер я запомню надолго", — поделилась своими впечатлениями от концерта Оксана Пугачёва.

Максим Анатольев также разделяет восторг женщины: "Это очень важное и нужное мероприятие. Мы пришли сюда всей семьей, потому что любим нашу Родину и воспитываем с женой в таком же ключе наших детей. Я настоящий патриот своей страны, поэтому с названием мероприятия полностью согласен: Россия — это мы! Наша сила в единстве, которое невозможно разрушить".