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ТЭК Экономика и бизнес

В Самаре в поддержку Владимира Путина стартовал региональный тур "Россия — это мы!"

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В областной столице мероприятие прошло в КРЦ "Звезда". Зал собрал около тысячи человек — представителей общественности, ветеранов и сотрудников АО "Самаранефтегаз".

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Встречу открыли спортсмены Самарской областной федерации карате — кандидаты и мастера спорта. После показательного выступления на сцену поднялся Сергей Цой, руководитель федерации карате России, доверенное лицо Президента РФ. Он обратился к гостям мероприятия, особо отметив вклад Владимира Путина в развитие страны. По его словам, "Россия укрепляется по всем направлениям, несмотря на ограничения, с которыми мы сталкиваемся. Российская экономика стала первой в Европе по приоритету покупательской способности и пятой экономикой мира вслед за Китаем, США, Японией и Индией". Сергей Цой отметил и вклад "Роснефти" в благосостояние страны. "Компания является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет страны. Только за последние 5 лет выплаты превысили 18 трлн руб., в том числе по итогам 2022 года — 4 трлн руб. В 2022 году каждый шестой рубль в бюджет страны поступил от выплат "Роснефти", — сказал он.

Каждый зритель мог поучаствовать в вопрос-сессии и получить персональный ответ от Сергея Цоя. В зале звучали темы приоритетных задач страны, развития спорта в условиях санкций, основных направлений технологической сферы в России.

Для гостей мероприятия выступила Анита Цой — народная артистка Российской Федерации. Вместе с вокальным трио "Реликт" она исполнила песни патриотической направленности, в том числе посвящённые Великой Отечественной войне.

"Я в полном восторге! Выступления Аниты Цой всегда смотрела по телевизору, а тут она — живая, красивая, так хорошо поёт. Для меня это настоящий подарок — сегодняшний вечер я запомню надолго", — поделилась своими впечатлениями от концерта Оксана Пугачёва.

Максим Анатольев также разделяет восторг женщины: "Это очень важное и нужное мероприятие. Мы пришли сюда всей семьей, потому что любим нашу Родину и воспитываем с женой в таком же ключе наших детей. Я настоящий патриот своей страны, поэтому с названием мероприятия полностью согласен: Россия — это мы! Наша сила в единстве, которое невозможно разрушить".

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Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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