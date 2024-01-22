Три трассы в Самарской области открыли для грузовиков

В Самарской области открыли движение для грузовиков на трех трассах. Об этом сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
Так, ограничение сняли: на 0-62 км трассы Самара - Волгоград; 890-1194 км трассы М-5; 23-195 км трассы Самара - Большая Черниговка.
Напомним, ранее из-за неблагоприятной погоды были закрыты 30 дорог в 11 районах: Пестравcком, Елховском, Исаклинском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Сергиевском, Ставропольском, Челновершинском, Шенталинском, Борском.
Получить актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону (846) 268-41-41.