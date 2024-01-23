В Самарской области зубного техника похитили ради выкупа

Жителя Самары похитили двое его приятелей из Борского района. По предварительным данным, мужчины выпивали и зубному технику стали "предъявлять", что якобы он "барыга", поскольку обычно при деньгах.

В итоге зубного техника вывезли за пределы Самары, стали избивать и требовать 500 тыс. рублей. Мужчина сказал, что готов заплатить, чтобы его перестали мучить. Вот только деньги были не с собой, а дома.

В итоге подозреваемых задержали сотрудники Уголовного розыска ГУ МВД по Самарской области. В СУ СКР по Самарской области уже возбудили уголовное дело о похищении человека.

"Предполагается, что могут возбудить еще и уголовное дело о вымогательстве. Вчера молодых людей задержали по статье 91 УПК, завтра следствие должно выйти в суд с ходатайством об аресте. Пока известно, что это их единственный эпизод", — рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

По неофициальным данным, мужчины могли быть связаны с оборотом наркотиков — это будут проверять в ходе следствия. Похитителям грозят долгие сроки лишения свободы.