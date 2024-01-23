Глава СК взял на контроль ситуацию со сходом снега на детей в Самаре

Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о проверке по факту инцидента в Самарской области, в результате которого подверглись опасности несовершеннолетние.
Напомним, что 21 января во дворе одного из домов Самары произошел сход снега с крыши здания на играющих во дворе детей. Чудом ребят не засыпало - они успели отскочить в стороны.
По данному факту следственными органами СУ СК России по Самарской области организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие даст оценку действиям (бездействию) лиц, в обязанность которых входит своевременная очистка снега с крыш многоквартирных домов.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!