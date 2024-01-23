Глава СК взял на контроль ситуацию со сходом снега на детей в Самаре

Главе СК Александру Бастрыкину представят доклад о проверке по факту инцидента в Самарской области, в результате которого подверглись опасности несовершеннолетние.

Напомним, что 21 января во дворе одного из домов Самары произошел сход снега с крыши здания на играющих во дворе детей. Чудом ребят не засыпало - они успели отскочить в стороны.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Самарской области организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие даст оценку действиям (бездействию) лиц, в обязанность которых входит своевременная очистка снега с крыш многоквартирных домов.