Из Самары запускаются авиарейсы в Усинск

С 29 января из Курумоча в Республику Коми - Усинск - начинают летать самолеты авиакомпании "ЮВТ Аэро".

Из Самары по понедельникам борт Bombardier CRJ200 в 12:30 будет отправляться в Усинск. Время полета - 4,5 часа. Цена билета - от 10,1 тыс. рублей.

Рейсы из Коми в Самару назначены по пятницам.