Самарец зарегистрировал в своей квартире более 100 мигрантов

В Самаре отправили в суд уголовное дело 60-летнего местного жителя, обвиняемого в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, с 2022 по 2023 г. мужчина поставил на учет в своей квартире на ул. Ново-Вокзальной более 100 иностранцев. Предоставлять им жилье он, естественно, не собирался. Самарец признал вину и рассказал, что за свои "услуги" получил около 50 тыс. рублей.
Сейчас мигрантов уже сняли с учета.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.