Самарец зарегистрировал в своей квартире более 100 мигрантов

В Самаре отправили в суд уголовное дело 60-летнего местного жителя, обвиняемого в фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, с 2022 по 2023 г. мужчина поставил на учет в своей квартире на ул. Ново-Вокзальной более 100 иностранцев. Предоставлять им жилье он, естественно, не собирался. Самарец признал вину и рассказал, что за свои "услуги" получил около 50 тыс. рублей.

Сейчас мигрантов уже сняли с учета.