В Тольятти сотрудник банка спас пенсионерку от мошенников

В Тольятти 70-летняя местная жительница избежала потери денег благодаря сотруднику банка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце 2023 г. женщине звонили якобы сотрудники банка и уверяли, что мошенники хотят снять деньги с ее счета. По словам звонивших, чтобы сохранить средства, их нужно перевести на "безопасный счет" счет, которого указали "работники банка".

Пенсионерка сразу пошла в ближайший банк и по инструкции мошенников попыталась снять 700 тыс. руб., чтобы перечислить на указанный счет. Сотрудник банка спросил женщину, зачем ей срочно нужна такая сумма. Увидев, что женщина взволнована, банковский служащий понял, что местную жительницу пытаются обмануть, и вызвал наряд полиции. Прибывшие правоохранители объяснили пенсионерке, что на ее деньги позарились мошенники.