16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области зубного техника похитили ради выкупа Самарский облсуд изменил Николаю Плаксину меру пресечения на домашний арест Тольяттинка украла деньги у бывшего начальника в счет "недополученной" зарплаты Жительница Сызранского района "инвестировала" мошенникам 15 млн рублей В Тольятти задержали водителя с поддельными правами

Преступления Происшествия

В Тольятти сотрудник банка спас пенсионерку от мошенников

ТОЛЬЯТТИ. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти 70-летняя местная жительница избежала потери денег благодаря сотруднику банка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце 2023 г. женщине звонили якобы сотрудники банка и уверяли, что мошенники хотят снять деньги с ее счета. По словам звонивших, чтобы сохранить средства, их нужно перевести на "безопасный счет" счет, которого указали "работники банка".

Пенсионерка сразу пошла в ближайший банк и по инструкции мошенников попыталась снять 700 тыс. руб., чтобы перечислить на указанный счет. Сотрудник банка спросил женщину, зачем ей срочно нужна такая сумма. Увидев, что женщина взволнована, банковский служащий понял, что местную жительницу пытаются обмануть, и вызвал наряд полиции. Прибывшие правоохранители объяснили пенсионерке, что на ее деньги позарились мошенники.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4