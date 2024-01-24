Все автодороги в Самарской области, ведущие к населенным пунктам, открыты

В Самарской области проводится работа по устранению последствий снегопада, метели и ураганного ветра, начавшихся с 15 января на территории региона. Максимальный пик пришелся вторую половину прошедшей недели, когда из-за метели, поземки, нулевой видимости и отсутствия возможности для работы снегоуборочной техники был затруднен проезд к 69 населенным пунктам на территории Самарской области.
В настоящее время открыт проезд автомобилей ко всем населенным пунктам, которые были закрыты в период неблагоприятных погодных условий.
На особо сложных участках в помощь дорожникам была направлена тяжелая техника ФГКУ "Волжский СЦ МЧС России". Так, дорогу к населенному пункту Первомайское расчищали в течение суток с помощью тяжелого бульдозера и другой дорожной техники. На время работ проезд к Первомайскому был организован по временной дороге, расчищенной через поле.
Сложная обстановка наблюдалась и на автомобильной дороге, ведущей к населенному пункту Кандабулак, где наблюдался высокий слежавшийся снежный покров, высота которого на некоторых участках превышала 2 метра. Дорогу расчищали с помощью экскаватора, ротора и погрузчика К-700 более суток.
В настоящее время работа по расчистке региональных трасс не останавливается: ведется расширение проезжих частей, уборка снега с обочин, а также на пешеходных тротуарах и остановках общественного транспорта. Снегоуборочная техника направлена на уборку участков дорог в Ставропольском, Елховском, Пестравском и Кинельском районах, не имеющих связи с населенными пунктами.
Также по сообщению ФКУ "Поволжуправтодор" в связи с улучшением погодных условий с 10.00 24 января открывается движение по участку федеральной трассы М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа –Челябинск, подъезд к городу Оренбург км 93+000 — км 132+000, закрытом на длительный период из-за стихии.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации по региональным трассам можно по телефону 8 (846) 268-41-41, по автомобильным дорогам федерального значения (М-5 "Урал", Р-229 и т. д.) — 8(8412) 55-11-04., сообщает ГКП Самарской области "АСАДО".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.