В Самарской области возбуждены уголовные дела из-за взятки за незаконную выдачу "лодочных" прав

Центральным МСУТ СК России возбуждены уголовные дела по факту получения сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области взятки за выдачу прав на управление маломерным судном (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ) при посредничестве мужчины, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).
Установлено, что в июне 2023 г. судоводитель передал через посредника взятку за выдачу разрешительных документов на право управления маломерным судном без фактической проверки уровня теоретических и практических знаний последнего.
Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела и лиц, причастных к преступлению, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.