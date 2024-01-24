В Самарской области возбуждены уголовные дела из-за взятки за незаконную выдачу "лодочных" прав

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Центральным МСУТ СК России возбуждены уголовные дела по факту получения сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области взятки за выдачу прав на управление маломерным судном (п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ) при посредничестве мужчины, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).