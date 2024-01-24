В Самарской области инфляция за 2023 год составила 7,49%

Годовая инфляция в Самарской области составила 7,49%. Об этом сообщает Самарастат.

В то же время, в 2022 году годовая инфляция составляла 12,66%.

В декабре 2023 года потребительские цены по Самарской области выросли на 0,64%, Продовольственные товары подорожали на 1,23%, непродовольственные - на 0,4%, услуги выросли в цене на 0,11%.

Напомним, в ноябре 2023 инфляция по региону составила 1,17%.