Житель Самары забил до смерти брата

В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжких травм, повлекших смерть. Об этом сообщает региональное СУ СК.
4 января в квартире на ул. Красных Коммунаров было найдено тело 26-летнего мужчины. По версии следствия, потерпевший выпивал с двоюродным братом. В какой-то момент они поссорились, и родственник избил самарца. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.