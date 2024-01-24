Первенство Самарской области по конькобежному спорту пройдет 27 января

В Новокуйбышевске в субботу, 27 января, состоится первенство Самарской области по конькобежному спорту на дистанции 100 метров. Турнир пройдет на стадионе "Нефтяник".

А в Самаре в рамках всероссийских физкультурных соревнований "Лед надежды нашей" на старт выйдут участники в девяти возрастных категориях - от 4 лет и старше. Соревнования на дистанции 20-30 метров пройдут на площади им. Куйбышева, сообщает минспорта Самарской области.