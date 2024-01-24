Самарец перевел мошенникам 5 млн руб., чтобы избежать кредита

В Самаре жертвой мошенников стал 49-летний местный житель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевшему в мессенджере написал неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он утверждал, что на самарца пытаются незаконно оформить кредит. Далее потерпевший выполнил указания собеседника, надеясь избежать кредита. Но в результате с его счета списали 5 млн рублей.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.