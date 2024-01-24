Самарец перевел мошенникам 5 млн руб., чтобы избежать кредита

В Самаре жертвой мошенников стал 49-летний местный житель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевшему в мессенджере написал неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он утверждал, что на самарца пытаются незаконно оформить кредит. Далее потерпевший выполнил указания собеседника, надеясь избежать кредита. Но в результате с его счета списали 5 млн рублей.